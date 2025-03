IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) के दिग्गज विराट कोहली(Virat Kohli) ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2025 से पहले सीजन से अपने विचार और उम्मीदें साझा कीं. स्टार बल्लेबाज, जो आईपीएल 2008 के उद्घाटन के बाद से आरसीबी के लिए लगातार खेल रहे हैं, को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले फ्रैंचाइज़ी की घबराहट के बारे में बताते हुए देखा गया. उन्होंने आरसीबी प्रबंधन की प्रशंसा की कि वे सभी खिलाड़ियों को पाने में सक्षम हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत थी. आरसीबी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो के बाद के हिस्सों में, कोहली ने नए कप्तान रजत पाटीदार के बारे में अपने विचार साझा किए. दिग्गज ने पाटीदार की कप्तानी को लेकर आश्वस्त महसूस करते हुए कहा, "मुझे यकीन है, सभी खिलाड़ी रजत को पूरा समर्थन देंगे". कोहली ने यह भी कहा कि वह नई टीम के साथ खेलने और "नई ऊर्जा" और "कुछ अद्भुत यादें" बनाने के लिए उत्सुक हैं.

