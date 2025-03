IPL 2025 Jerseys: कैश-रिच इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में नई लुक में नजर आएगी ये फ्रेंचाइजी, तस्वीरों में देखें सभी टीमों की किट

IPL 2025 Jerseys: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का आगाज होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. 22 मार्च से शुरू होने वाले इस हाई-वोल्टेज टूर्नामेंट के लिए सभी फ्रेंचाइजी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. प्री-सीजन कैंप, फोटोशूट और सोशल मीडिया प्रमोशन जैसे कार्यक्रम जोर-शोर से चल रहे हैं. आईपीएल 2025 का आयोजन भारत के 13 अलग-अलग मैदानों पर होगा और इसका फाइनल 25 मई को खेला जाएगा. हर सीजन की तरह इस बार भी सभी टीमों ने अपनी नई जर्सी का अनावरण किया है. इन जर्सियों का हर डिज़ाइन खास है और इसके पीछे एक खास कहानी भी छिपी है. अब तक कुल 10 में से 7 टीमों ने अपनी नई किट का खुलासा कर दिया है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), गुजरात टाइटंस (GT) और *दिल्ली कैपिटल्स (DC) की जर्सी का इंतजार अभी भी बना हुआ है. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में इस दिन से शुरू होगा सनराइजर्स हैदराबाद का खिताबी हंट, यहां देखें एसआरएच की पूरी शेड्यूल और स्क्वाड

अन्य टीमों की जर्सी पर एक नजर

मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस (MI) ने इस बार अपनी जर्सी में क्लासिक ब्लू शेड को बरकरार रखा है, जिसमें हल्के सुनहरे डिजाइन का टच दिया गया है.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी पारंपरिक पीली जर्सी को और अधिक चमकीला बनाया है, जिसमें लाल और नीले रंग की धारियां जोड़ी गई हैं.

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने गुलाबी और नीले रंग की अपनी पारंपरिक जर्सी में इस बार सुनहरे टच को शामिल किया है.

Inspired from Greatness. Made of Champion mettle. The Armour of our Knights for TATA IPL 2025 💜✨

आईपीएल इतिहास में पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की जर्सी पर एक खास 'गोल्डन बैज' नजर आएगा, जो उन्हें गत चैंपियन के तौर पर सम्मानित करेगा. यह बैज केकेआर की पिछले सीजन की शानदार जीत का प्रतीक होगा. इस बार केकेआर अपने पारंपरिक बैंगनी और सोने के रंग की जर्सी में नजर आएगी. केकेआर अपने पारंपरिक बैंगनी और सोने के रंग की जर्सी में नजर आएगी, जिसमें गोल्डन बैज इसे और भी खास बनाएगा.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की जर्सी में नारंगी और काले रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.

