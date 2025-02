Kokilaben Ambani Arrives at Maha Kumbh 2025: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. इस पावन अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी भी त्रिवेणी संगम पहुंचीं. उन्होंने संगम में पवित्र स्नान कर महाकुंभ की धार्मिक परंपराओं का पालन किया. संगम तट पर कोकिलाबेन अंबानी ने विधि-विधान से पूजन किया और देश-समाज की समृद्धि की कामना की. इस दौरान श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

महाकुंभ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वीआईपी मेहमानों का भी आगमन जारी है. कोकिलाबेन अंबानी के महाकुंभ में पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

#WATCH | Reliance Industries chairman Mukesh Ambani's mother, Kokilaben Ambani arrives at Triveni Sangam to attend Mahakumbh in Prayagraj pic.twitter.com/1k2YHaf9Wi

— ANI (@ANI) February 11, 2025