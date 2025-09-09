Ashwini Choubey Viral Video: बिहार में एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे और मंच पर अपनी सीट पर बैठे, किसी ने पीछे से कुर्सी खींच ली. इससे अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे मंच पर गिर पड़े. बताया जा रहा है कि गिरने से उनके हाथ और पीठ में चोट लग गई. हालांकि, मंच पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तुरंत उन्हें संभाला लिया. इस घटना से कार्यक्रम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. और इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर कुर्सी किसने और क्यों खींची.

मंच पर गिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे

पहले लगा वीडियो नेपाल से आई है फिर पता चला बिहार की है... अश्विनी चौबे जी धम्म से गिर गए, हम उम्मीद करते हैं चोट कम लगा होगा... मंत्रालय जाने के बाद कुर्सी भी खींच ली जा रही है... pic.twitter.com/NavlGTLNI1 — Amit Yadav (Journalist) (@amityadavbharat) September 9, 2025

