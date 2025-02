CBSE 2 Board Examinations: सीबीएसई (CBSE) ने कक्षा 10 की दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली को लेकर ओवर ड्राफ्ट पॉलिसी पर स्पष्टीकरण दिया है. बोर्ड ने कहा कि ड्राफ्ट डेट शीट में दिखाए गए अन्य विषय और भाषाएं केवल सांकेतिक हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में उपलब्ध सभी विषय और भाषाएं, जिनमें पंजाबी भी शामिल है, आगामी 2025-26 सत्र में जारी रहेंगी. इससे पहले, ड्राफ्ट डेट शीट में कुछ विषयों की गैर-मौजूदगी को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी. इस पर बोर्ड ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. CBSE का यह बयान छात्रों के लिए राहत की खबर है.

Over Draft Policy for Two-Board Examinations of Class 10, CBSE says, ' The list of other subjects and languages contained in the draft date sheet is only indicative and that all the subjects and languages (including Punjabi) offered presently shall continue to be offered for… pic.twitter.com/wgrUjRDkcb

— ANI (@ANI) February 26, 2025