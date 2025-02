पुणे, महाराष्ट्र: पुणे जिले के कोंढवा में एक बिल्डिंग में आग लग गई. इस आग में एक महिला की जलकर मौत हो गई. इस आग को फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद काबू किया.कोंढवा में एनआईबीएम रोड पर रविवार दोपहर एक फ्लैट में आग लग गई. फायर ब्रिगेड के मुख्य नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि आग लगने से एक महिला की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही कोंढवा की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की. इस आग के कारण फ्लैट में रहनेवाली महिला को बाहर निकलना नहीं हुआ. इसके बाद महिला को जवानों ने बाहर निकाला और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया. जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड ने दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया 'एक्स' पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: पुणे के हडपसर में तीन फ्लोर की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, युवक ने उपर चढ़कर बचाई दो बच्चों की जान, वायरल हुआ वीडियो

पुणे के कोंढवा में लगी आग में महिला की मौत

A fire broke out in a flat at Sunshree Suvarnayug Society, located opposite RIMS International School on NIBM Road, Kondhwa earlier today. The exact cause of the fire remains unknown, and details regarding the extent of damage are yet to be determined.#Pune #punefire @PMCPune… pic.twitter.com/BeztbHnA3R

— Pune Pulse (@pulse_pune) February 9, 2025