VIDEO: नोएडा में महिलाओं के बीच मारपीट, व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुआ विवाद, फिर बीच सड़क पर मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक आवासीय परिसर में दो महिला निवासियों के बीच व्यक्तिगत विवाद ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया, जब यह बहस शारीरिक झगड़े में बदल गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह दोनों महिलाएं एक-दूसरे की परिचित हैं और उसी आवासीय परिसर में रहती हैं. यह विवाद पहले व्हाट्सएप कॉल पर एक तकरार के रूप में शुरू हुआ, जो फिर अगले दिन सड़क पर झगड़े में बदल गया.

बताया गया कि एक दिन पहले दोनों महिलाओं के बीच एक व्हाट्सएप कॉल पर तीखी बहस हुई, जिसमें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद दोनों महिलाओं में गुस्सा और तनाव बढ़ता गया.

अगली शाम दोनों महिलाएं परिसर के मुख्य द्वार के पास मिलीं और अचानक झगड़ा शुरू हो गया. वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला दूसरी महिला को बालों से पकड़ कर घसीट रही है.

On Camera, Noida Woman Grabs Another's Hair, Pins Her Down, Calls For Cops

