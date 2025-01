Viral Video: अमेरिकी स्वास्थ्यकर्मी ने मरीज के सिर पर बैठकर बनाया रील, लगे आपराधिक आरोप- देखें वीडियो

जॉर्जिया31 जनवरी: जॉर्जिया से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक स्वास्थ्यकर्मी महिला को विकलांग मरीज पर अनुचित तरीके से नाचते और TikTok वीडियो बनाते हुए देखा गया है, जो वायरल हो गया है. पुलिस ने कथित तौर पर 19 साल की महिला लुक्रेसिया कोरमासा कोइयन को गिरफ्तार किया था. लोगानविले पुलिस विभाग को 23 जनवरी को पहले वीडियो के बारे में पता चला. जांच के बाद अधिकारियों ने 28 जनवरी को एक सर्च वारंट जारी किया, जिसके बाद नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उसे वाल्टन काउंटी जेल में रखा गया. वीडियो में कोइयन को स्क्रब और स्टेथोस्कोप पहने हुए देखा जा सकता है, जो आमतौर पर स्वास्थ्य सेवा कर्मियों द्वारा पहना जाता है, और वह बैठे हुए विकलांग रोगी के ऊपर खड़ी है, जबकि वह खुद को शीशे के सामने कामुक डांस करते हुए रिकॉर्ड कर रही है. यह घटना कथित तौर पर रोगी के लोगनविले स्थित निवास पर हुई. यह भी पढ़ें: Professor Gets Married to Student: महिला प्रोफेसर ने क्लास में छात्र से की शादी, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू

वायरल हुए एक अन्य वीडियो में कोइयन को अपनी स्क्रब की जेब से रोगी को जबरदस्ती कुछ खिलाते हुए देखा जा सकता है, जबकि वह बाथटब के किनारे पर खड़ी होकर डांस कर रही थी, इस बार एक अन्य रोगी के साथ रोगी बाथटब में टॉपलेस लेटी हुई थी और इस कृत्य से स्पष्ट रूप से असहज दिख रही थी.

