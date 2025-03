मां तो मां होती है! पेड़ की डाली पर खेलते नन्हे शावकों की निगरानी करती दिखी मादा तेंदुआ, देखें Viral Video

Leopard Viral Video: मां तो मां होती है और इस संसार में कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है. संतान के लिए मां की ममता की तुलना किसी भी चीज से नहीं हो सकती है, क्योंकि वो संतान की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार रहती है, इसलिए उसे धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है. मां की ममता का उदाहरण पेश करने वाले कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख लोग मां की सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं. इसी कड़ी में एक दिल जीतने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पेड़ पर खेल रहे बच्चों (Leopard Cubs) की मां तेंदुआ (Mother Leopard) पेड़ के नीचे खड़ी होकर निगरानी करती दिख रही है, ताकि उसके बच्चों को किसी तरह का नुकसान न पहुंच सके.

दिल जीतने वाले इस वीडियो को @mala_mala नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- पिकैडिली मादा अपने शावकों पर नजर रखती है, क्योंकि वे उसके ऊपर खेलते हैं. इसे न सिर्फ लोग बार-बार देख रहे हैं, बल्कि इस पर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- बिल्कुल दिव्य, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- प्यारी मां और बच्चे भी बहुत प्यारे हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: नन्हे साही को बचाने के लिए शिकारी तेंदुए से भिड़ गए उसके माता-पिता, दिल छू लेने वाला वीडियो हुआ वायरल

पेड़ पर खेलते नन्हे शावकों की निगरानी करती मां तेंदुआ

The Piccadilly female keeps a watchful eye on her cubs as they play above her 🐆

🎥 by ranger @pcfvanwyk

— MalaMala Game Reserve (@mala_mala) March 5, 2025