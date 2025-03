Live Debate Fight Video: टाइम्स नाउ नवभारत के लाइव डिबेट में मारपीट, हाथापाई का वीडियो वायरल

नई दिल्ली: न्यूज़ चैनलों पर होने वाली बहसें अब सिर्फ़ वाद-विवाद तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि कई बार ये मारपीट और गाली-गलौज तक पहुंच जाती हैं. हाल ही में टाइम्स नाउ नवभारत के एक लाइव डिबेट शो के दौरान पैनलिस्टों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना एक मुद्दे पर हो रही चर्चा के दौरान हुई. बहस के दौरान पैनलिस्टों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो जल्द ही गाली-गलौज और फिर हाथापाई में बदल गई. शो के होस्ट और अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई.

इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें पैनलिस्टों को एक-दूसरे को धक्का देते और मारपीट करते देखा जा सकता है. इस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Times has hit a new low for TRP—zero ethics, zero dignity.

Their panelists are literally beating and abusing each other on live TV. And these are the same people who lecture the opposition!

Shameless. Watch & share!#Oscars pic.twitter.com/n5m43vMmkj

— Chikku (@imChikku_) March 3, 2025