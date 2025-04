VIDEO: न्यूयॉर्क के हडसन नदी में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत, वीडियो में देखें खौफनाक मंजर

New York Helicopter Crash: न्यूयॉर्क के हडसन नदी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक सैर-सपाटे के लिए उड़ान भर रहा हेलिकॉप्टर अचानक क्रैश होकर नदी में समा गया. इस हादसे में 3 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पायलट और स्पेन से आए एक ही परिवार के सदस्य शामिल हैं. हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हेलिकॉप्टर के टुकड़े हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं और फिर वह नदी में गिरते ही डूब जाता है.

हादसे का मंजर: टूटता रोटर ब्लेड और नदी में समाता हेलिकॉप्टर

घटनास्थल से सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलिकॉप्टर का एक रोटर ब्लेड अचानक ढीला होकर अलग हो गया, जिससे हेलिकॉप्टर असंतुलित होकर सीधे नदी में जा गिरा. घटना के समय न्यूयॉर्क का मौसम काफी खराब था – आसमान में घने बादल थे और तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे कई मीडिया चैनलों के हेलिकॉप्टर तक उड़ान नहीं भर पाए.

हादसे के तुरंत बाद न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पुलिस, दमकल विभाग की नावें और गोताखोर मौके पर पहुंचे. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "छहों पीड़ितों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी नहीं बच सका. यह एक दिल तोड़ देने वाला हादसा है."

पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने बताया कि चार लोगों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो अन्य को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस के अनुसार, यह बेल 206 मॉडल का हेलिकॉप्टर था, जो न्यूयॉर्क के डाउनटाउन स्कायपोर्ट से दोपहर करीब 3 बजे उड़ान भरने के बाद मैनहट्टन के किनारे-किनारे उड़ते हुए जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज की ओर गया. लौटते समय, हेलिकॉप्टर का नियंत्रण बिगड़ गया और यह होबोकेन पियर के पास नदी में जा गिरा.

All passengers on board passed away when this helicopter broke into pieces and fell out of the sky. Victims include a family on vacation with their children taking a tour of Manhattan. Oh my heart. Hug your babies. Nothing is promised. pic.twitter.com/GpusSV0gPQ

— The Redheaded libertarian (@TRHLofficial) April 10, 2025