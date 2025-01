मालिक से गले मिलने के लिए उसकी दुकान पर जा पहुंचा गधा, फिर जो हुआ... दिल जीत लेगा यह Viral Video

Donkey Viral Video: इंसान कई जानवरों को अपना पालतू बनाकर रखते हैं और उनसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही प्यार करते हैं. बदले में पालतू जानवर (Pet Animal) भी अपने मालिक के लिए खुद को जोखिम में डालने तक को तैयार रहते हैं. खासकर पालतू कुत्तों (Pet Dogs) की वफादारी के किस्से काफी मशहूर हैं, लेकिन दूसरे जानवर भी अपने मालिक से खास रिश्ता रखते हैं और उनसे अपना प्यार जाहिर करते हैं. इसी कड़ी में एक गधे (Donkey) का दिल जीतने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक पालतू गधा अपने मालिक से गले मिलने के लिए उसकी दुकान पर जा पहुंचता है, वो दुकान का दरवाजा खोलता है और जब उसका मालिक अंदर बुलाता है, तब वो अंदर जाता है और उससे गले मिलता है.

दिल जीतने वाले इस वीडियो को @1hakankapucu नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- जब यह गधा अपने रखवाले को गले लगाना चाहता है, तो वह उसकी दुकान पर आता है, दरवाजा खोलता है और अंदर बुलाए जाने का इंतजार करता है. दयालुता हमारी दुनिया को सुंदर बनाती है और हर प्राणी प्यार करना चाहता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 385k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Chitrakoot Donkey Fair: चित्रकूट में लगा 500 साल पुराना गधों का मेला, औरंगजेब ने की थी इसकी शुरुवात, देखें वीडियो

मालिक से गले मिलने के लिए दुकान पर पहुंचा गधा

When this donkey wants to hug his keeper, he comes to his shop, opens the door, & waits for him to let him in. Kindness makes our world beautiful, & every being wants to be loved. pic.twitter.com/XE6yAzXQsh

