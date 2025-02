IPL 2025: आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस ने अपने टीम में किया बड़ा बदलाव, इस खतरनाक अफगानी स्पिनर को किया शामिल

IPL 2025: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 के लिए अल्लाह ग़ज़नफ़र की जगह अफ़गानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है. मुजीब उर रहमान 2 करोड़ रुपये में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए हैं. ग़ज़नफ़र को L4 वर्टिब्रा में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है. यहां तक की वह अपनी राष्ट्रीय टीम अफ़गानिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल पाएंगे. ग़ज़नफ़र कम से कम चार महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे.

यह भी पढें: Fans Chant 'Kohli, Kohli' Outside Karachi Stadium: कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर फैंस ने लगाए 'कोहली कोहली' के नारे, वीडियो हुआ वायर

18 वर्षीय स्पिनर अल्लाह ग़ज़नफ़र को मुंबई इंडियंस ने 4.80 करोड़ रुपये में खरीदा था. चोट के कारण पिछले सीज़न से बाहर रहने के बाद नए मुजीब आईपीएल में वापस आ गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि ग़ज़नफ़र ने ही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम में उनकी जगह ली थी.

📰 𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗲𝗲𝗯 𝗨𝗿 𝗥𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻 🇦🇫

Mujeeb Ur Rahman, the Afghan off spinner has been signed by Mumbai Indians as a replacement for Allah Ghazanfar who has been ruled out of IPL 2025 due to an injury.

Mujeeb was one of the youngest ever… pic.twitter.com/urNJhbfVl7

— Mumbai Indians (@mipaltan) February 16, 2025