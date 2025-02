Fans chant 'Kohli, Kohli' Outside Karachi Stadium: भारतीय टीम के स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के प्रशंसकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सीमा पार पाकिस्तान में उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर कोहली के नारे गूंज रहे थे हुए नजर आए. दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है की फैंस स्टेडियम के बाहर "कोहली कोहली और आरसीबी और आरसीबी" के नारे लगा रहे हैं. यह घटना शुक्रवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल के दौरान की बताई गई. बता दें की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम शनिवार को दुबई पहुंची गई है. चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा. जबकि टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी से बांग्लादेश के खिलाफ करेगी. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला 23 फरवरी को मिलेगा. हालांकि टीम इंडिया अपने सारे मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Fans chant 'Kohli, Kohli' and 'RCB, RCB' outside Karachi Stadium in Pakistan. pic.twitter.com/nTQ7r8bK4A

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 14, 2025