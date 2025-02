'Bhabi Ji Ghar Par Hai' Film Adaptation: लोकप्रिय टेलीविजन सिटकॉम 'भाभी जी घर पर हैं' अब फिल्म में रूपांतरित होने जा रहा है. शो के प्रमुख सितारे, आसिफ शेख, रोहिताश गौड़, विदिशा श्रीवास्तव और शुभांगी अत्रे, अपने प्रतिष्ठित किरदारों को निभाने के लिए वापस आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन शशांक बाली करेंगे. 'भाभी जी घर पर हैं' एक बेहद लोकप्रिय कॉमेडी शो है, जो दो पड़ोसी परिवारों, मिश्रा और तिवारी, के इर्द-गिर्द घूमता है. शो में इन परिवारों के बीच होने वाली मजेदार घटनाओं को दिखाया जाता है. यह शो कई वर्षों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है और अब बड़े पर्दे पर भी धमाल मचाने के लिए तैयार है.

दर्शकों को उम्मीद है कि फिल्म शो की तरह ही मजेदार और मनोरंजक होगी. फिल्म में शो के सभी पसंदीदा किरदार होंगे और एक नई कहानी दिखाई जाएगी. 'भाभी जी घर पर हैं' के प्रशंसक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

— Rahul Raut (@Rahulrautwrites) February 16, 2025