अपने केयरटेकर के साथ रात में लिपटकर सोता दिखा चीता, Viral Video देख दंग रह जाएंगे आप

Viral Video: जंगल की दुनिया से आए दिन जंगली जानवरों (Wild Animals) से जुड़े कई वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोगों को हैरानी होती है. एक तरफ जहां शिकार से जुड़े वीडियो देख लोग विचलित हो जाते हैं तो वहीं कई बार इंसानों और जानवरों के बीच दोस्ती के रिश्ते को देखकर लोग भावुक भी हो जाते हैं. खूंखार शिकारी जानवरों से जहां लोग दूर रहना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग इन खूंखार शिकारी जानवरों के साथ भी दोस्ताना व्यवहार रखते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर इंसान और चीता (Cheetah) की दोस्ती का उदाहरण पेश करने वाला एक मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें केयरटेकर (Caretaker) के साथ एक चीता चिपककर सोता हुआ दिखाई दे रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- बड़ी बिल्लियां अभी भी बिल्लियां हैं. चीते काफी डरपोक होते हैं, उन्हें छोटी बिल्लियों के परिवार में सबसे बड़े में से एक माना जाता है. कैद में वे वास्तव में उदास हो जाते हैं, इसलिए कुछ चिड़ियाघर उन्हें कुत्तों के साथ जोड़ते हैं, ताकि उनके पास एक साथी हो. यह भी पढ़ें: फॉरेस्ट रेंजर के साथ सोता हुआ नजर आया चीता का परिवार, Viral Video देख उड़ जाएंगे आपके होश

केयरटेकर के साथ लिपट कर सोता चीता

Big cats are still cats 😊

Cheetahs are pretty timid. They are referred to as one of the largest of the small cat family. In captivity, they get really depressed, so some zoos pair them with dogs so they have a companion. pic.twitter.com/0Dut01PuPs

