Former PM Rishi Sunak Reached Taj Mahal: ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक पहुंचे ताजमहल, परिवार के साथ किए मोहब्बत की निशानी के दीदार (Watch Video)

आगरा, उत्तर प्रदेश: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सपरिवार ताजमहल का दीदार करने पहुंचे. इस दौरान उनकी पत्नी, सास सुधा मूर्ति और बच्चे मौजूद थे.ऋषि सुनक करीब 1 घंटे तक ताजमहल में रहे. इस दौरान उनकी सादगी देखते ही बनी. कई लोगों ने उन्हें राधे-राधे कहकर उनका अभिवादन किया जिसका उन्होंने हाथ जोड़कर जवाब दिया.ताज देखने के बाद एएसआई की विजिटर बुक में लिखा,' यह बहुत खूबसूरत है. दुनिया में कुछ जगह ही ऐसी हैं, जो इतनी खूबसूरत हैं कि बच्चों को पहली ही बार में जाने के लिए तैयार किया जा सकता है.

परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह अनूठी यादगार जगह है.

पूर्व पीएम ऋषि सुनक पहुंचे ताजमहल

