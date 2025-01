VIDEO: Permanent बेटिकट सफ़र करनेवाले महिला ने फिर की टीटीई से बदतमीजी! कुछ महीने पहले एसी कोच में बिना टिकट सफ़र के दौरान भी किया था सेम ड्रामा, अब शताब्दी में पकड़ा गई

Woman misbehaved with TTE: कुछ महीने पहले सीमांचल एक्सप्रेस के एसी टू टियर में एक महिला वकील काले कोट में बिना टिकट सफ़र कर रही थी और उस दौरान टिकट मांगने पर टीटीई के साथ महिला ने काफी बदतमीजी की थी. ये महिला एक बार फिर शताब्दी में पकड़ी गई है. इस दौरान भी इस महिला ने उसी तरह से टीटीई से बदतमीजी की ही, जैसे इसने उस दौरान ट्रेन में बैठकर टीटीई के साथ की थी.

उस समय इस महिला ने टीटीई से गाली गलौज भी की थी और टीटीई ने जब रेलवे पुलिस को बुलाया तब इस महिला ने टीटीई पर वीडियो बनाने को लेकर हाथ भी उठाया था, उस दौरान टीटीई ने काफी संयम बरता था और इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने रेल मंत्री को भी टैग किया था और इसपर कार्रवाई की मांग की थी. अब एक बार फिर ये परमानेंट बेटिकट महिला को टीटीई ने पकड़ा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर '@NCMIndiaa' नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये महिला किस रूट पर सफ़र कर रही थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.ये भी पढ़े:Video: एक तो बिना टिकट एसी क्लास में सफ़र, ऊपर से TTE से बदतमीजी, महिला की हरकत देखकर आपको भी आएगा जमकर गुस्सा, वीडियो वायरल

बेटिकट महिला ने टीटीई से की बदतमीजी

Do you still remember this Lady Lawyer who was travelling without ticket in AC 2-tier of Seemanchal Express few months back? This time she was found travelling in Shatabdi Express. Needless to add that again she was travelling without ticket and again her excuse was same that… pic.twitter.com/a9JbVxs7HF

