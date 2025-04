BREAKING: पाकिस्तान में बम धमाका, बलूचिस्तान के क्वेटा में 4 लोगों की मौत, रिपोर्ट्स में दावा

पाकिस्तान: बलूचिस्तान के क्वेटा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 25 अप्रैल 2025 को हुए एक धमाके में चार लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार यह धमाका मर्गेट चौकी या डबल रोड के पास हुआ, जहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) धमाका था, जो अत्यधिक तीव्रता का था और दूर-दूर तक सुना गया.

घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर कई यूज़र्स ने पोस्ट करके इसकी पुष्टि की है. हालांकि, अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत से इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए रिपोर्ट्स के विवरण में कुछ अंतर भी देखे जा रहे हैं. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और घटनास्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है, और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

