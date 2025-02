Maha kumbh 2025: महाशिवरात्रि से एक दिन पहले गंगा में स्नान के लिए महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम (Watch Video)

Maha kumbh 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से चल रहा महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है. वहीं, महाशिवरात्रि के पर्व और समापन के आखिरी दिन 26 फरवरी को श्रद्धालुओं का महाकुंभ में शामिल होकर स्नान करने के लिए आज से ही प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गया. महाकुंभ मेले के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. मेला प्रशासन की ओर से महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि बिना किसी रुकावट के श्रद्धालु गंगा में स्नान कर सकें.

महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड (DM Ravindra Kumar Mandal) ने मीडिया से बातचीत में बताया कि महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान है. यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान सुनिश्चित कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने बताया कि श्रद्धालु हवाई मार्ग, रेलवे और निजी वाहन से यहां पहुंच रहे हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Devotees continue to arrive at Triveni Sangam in Prayagraj to be a part of #MahaKumbh2025.

The Mela will go on till 26th February. pic.twitter.com/PGH1tBdU70

