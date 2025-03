Meat Shops Ban in Maihar: मध्य प्रदेश के मैहर में मांस-मछली की बिक्री पर लगी रोक, चैत्र नवरात्रि को लेकर प्रशासन का फैसला

Meat Shops Ban in Maihar: चैत्र नवरात्रि महापर्व कल यानी 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लोगों के आस्था को देखे हुए प्रशासन ने मैहर में30 मार्च से 7 अप्रैल तक जिले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. आदेश न मानने पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

इस संदर्भ में एसडीएम विकास सिंह ने बताया कि यह कदम नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए उठाया गया है, इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी. यह भी पढ़े: Chaitra Navratri 2025 Wishes: चैत्र नवरात्रि के इन भक्तिमय हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings को भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

Maihar, Madhya Pradesh: In view of Chaitra Navratri festival from March 30 to April 7, keeping in mind the sentiments of the devotees, district administration has issued an order to ban the sale of meat, fish and eggs

SDM Vikas Singh issued the order saying that this ban has… pic.twitter.com/i26tkNwCtH

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 29, 2025