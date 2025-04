इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान एलिस्टेयर कुक एचबीएल पीएसएल में कमेंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एचबीएल पीएसएल एक्स के लिए स्टार-स्टडेड कमेंट्री पैनल की घोषणा की है. जिसमें एलिस्टेयर कुक का भी नाम शामिल है. कुक ले अलावा जेपी डुमिनी और मार्टिन गुटिल जैसे स्टार क्रिकेटर शामिल है.

Mic Check, Legends Ready!

The biggest names in cricket are stepping into the #HBLPSLX commentary box! 🎙️

From Sir Alastair Cook and Lisa Sthalekar to Wasim Akram and Mark Nicholas — this dream team is bringing the heat across World Feed, Urdu Feed, and Presenters’ stage 🤩… pic.twitter.com/NyaJ9wxm5t

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) April 6, 2025