क्या PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम टॉप 5 में भी नहीं? देखें क्या कहते हैं आंकड़े

Democratic Leader Approval Rating: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया में सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता का खिताब अपने नाम कर लिया है. अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म ‘Morning Consult’ द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पीएम मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो किसी भी लोकतांत्रिक नेता से सबसे ज़्यादा है. यह सर्वे 4 जुलाई से 10 जुलाई 2025 के बीच किया गया. इसमें अलग-अलग देशों के हजारों लोगों से राय ली गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, हर चार में से तीन लोगों ने पीएम मोदी को एक भरोसेमंद और प्रभावशाली नेता माना है. वहीं सिर्फ 18% लोगों ने असहमति जताई और 7% लोग इस पर कोई राय नहीं दे सके.

Strong leadership. Global respect. Bharat is in safe hands. 🙌 pic.twitter.com/eYbtiiyjmt

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) July 26, 2025