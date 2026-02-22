Mann Ki Baat: T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय मूल के खिलाड़ियों की सूची, पीएम मोदी ने मान की बात में विदेशी टीमों में खेल रहे प्लेयर की तारीफ की; VIDEO

Narendra Modi and Canada Cricket team players (Photo Credits: ICC)

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 22 फरवरी को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 131वें एपिसोड में खेल जगत की एक दिलचस्प तस्वीर पेश की. उन्होंने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जिक्र करते हुए उन खिलाड़ियों की सराहना की, जो भले ही दूसरे देशों की जर्सी पहन रहे हैं, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिकेट की दुनिया में भारतीय प्रतिभा का प्रभाव अब सीमाओं के पार जा चुका है.

'भारतीयता' की विशिष्टता का जिक्र

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मूल के खिलाड़ी आज अमेरिका, कनाडा और ओमान जैसी टीमों की रीढ़ बने हुए हैं. उन्होंने कहा, "जब हम मैच देखते हैं, तो हमारी नजरें किसी खास खिलाड़ी पर टिक जाती हैं. भले ही उसकी जर्सी दूसरे देश की हो, लेकिन नाम सुनते ही हमें गर्व होता है कि वह हमारे देश से है." पीएम ने इसे 'भारतीयता' की विशेषता बताया, जहां लोग अपनी मातृभूमि से जुड़े रहकर कर्मभूमि के विकास में योगदान देते हैं. यह भी पढ़े: PM Modi Mann Ki Baat: पीएम मोदी का आज ‘मन की बात’ का 131वां एपिसोड, AI सहित कई अहम मुद्दों पर कर रहे हैं बात; यहां देखें संबोधन Live

PM मोदी मन की बात

The ICC Men’s T20 World Cup is underway and one of the things that makes us proud is the number of Indian-origin players playing the tournament. #MannKiBaat pic.twitter.com/49ftsvzsm5 — Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2026

कनाडा और अमेरिका की टीमों में दबदबा

इस वर्ल्ड कप में लगभग 40 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं. पीएम मोदी ने विशेष रूप से कनाडा और अमेरिका की टीमों का उल्लेख किया:

कनाडा: इस टीम में सबसे ज्यादा 11 खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं. कप्तान दिलप्रीत बाजवा पंजाब के गुरदासपुर से हैं, जबकि नवनीत धालीवाल चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं.

अमेरिका: अमेरिकी टीम में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भारत के घरेलू क्रिकेट का हिस्सा थे. कप्तान मोनांक पटेल गुजरात की अंडर-16 और अंडर-18 टीमों के लिए खेल चुके हैं. वहीं सौरभ नेत्रवलकर (मुंबई) और मिलिंद कुमार (दिल्ली) जैसे खिलाड़ी अमेरिकी टीम की शान बढ़ा रहे हैं.

वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय मूल के प्रमुख खिलाड़ी

देश खिलाड़ियों की संख्या प्रमुख नाम कनाडा 11 दिलप्रीत बाजवा (C), हर्ष ठाकर, श्रेयस मोव्वा अमेरिका 9 मोनांक पटेल (C), सौरभ नेत्रवलकर, हरमीत सिंह ओमान 7 जतिंदर सिंह (C), विनायक शुक्ला, करण सोनावाले UAE 7 आलीशान शराफू, आर्यन शर्मा, ध्रुव पराशर अन्य 5 रचिन रवींद्र (NZ), केशव महाराज (SA), आर्यन दत्त (NL)

संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियां

प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया. इनमें सौरभ नेत्रवलकर की कहानी सबसे खास है, जो ओरेकल (Oracle) में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट चटका रहे हैं. वहीं रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड) जैसे युवा सितारे, जिनका नाम सचिन और राहुल द्रविड़ के नाम पर रखा गया है, कीवी टीम के मुख्य स्तंभ बन चुके हैं.

खेल का वैश्वीकरण और भारत का योगदान

यह घटनाक्रम क्रिकेट के वैश्वीकरण को दर्शाता है. आईसीसी के नियमों और भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई खिलाड़ियों ने विदेशों का रुख किया और वहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ये खिलाड़ी न केवल खेल खेल रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति के दूत बनकर भी उभर रहे हैं.