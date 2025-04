Hyderabad Shocker: क्रिकेट खेलते हुए इंजीनियरिंग छात्र की मौत, मैदान पर ही आया दिल का दौरा; हैरान कर देने वाला VIDEO आया सामने

Hyderabad Shocker: हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रिकेट खेलते वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया. 21 साल का एक छात्र मैदान पर खेलते-खेलते अचानक गिर पड़ा. साथियों ने जब देखा कि वो उठ नहीं रहा है, तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मृतक छात्र की पहचान एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में हुई है, जो नियमित रूप से खेलों में हिस्सा लिया करता था. इस घटना से कॉलेज में मातम पसरा है.

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि युवाओं में भी हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो चिंता की बात है.

A 21-year-old engineering student died due to cardiac arrest while playing cricket on the ground of an engineering college in Hyderabad.#Hyderabad #ViralVideo #CardiacArrest #HeartAttack #EngineeringCollege #CCTV pic.twitter.com/8d9j7Wntbk

