Ram Navami 2025: पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में राम नवमी के मौके पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पारंपरिक लाठी कला का प्रदर्शन किया. वह तलबगीचार रथतला अखाड़ा में पहुंचे और बांस की लाठी से युद्धक शैली दिखाई. इस दौरान दिलीप घोष ने न सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने भाषण में हथियारबंद जुलूस का भी संकेत दे दिया.

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब सनातन संस्कृति को बचाने के लिए शक्ति भी दिखानी होगी. उनकी ये गतिविधि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.

ये भी पढें: पश्चिम बंगाल: अनिश्चित भविष्य की ओर ताकते 26 हजार शिक्षक

Kharagpur, West Bengal: On Ram Navami, BJP leader Dilip Ghosh performed stick martial art with a bamboo stick Talbagichar Rathtala Akhara and hinted at an armed procession pic.twitter.com/kY9Cp7BiXW

— IANS (@ians_india) April 6, 2025