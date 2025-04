Top 5 Pune Metro Stations With Highest Footfall: पुणे मेट्रो के टॉप 5 व्यस्त स्टेशंस जहां सबसे अधिक यात्री आते हैं

Top 5 Pune Metro Stations With Highest Footfall: पुणे मेट्रो पुणेकरों के लिए परिवहन के सबसे पसंदीदा साधनों में से एक बन गया है. साल 2025 के पहले तीन महीनों में पुणे मेट्रो ने ₹21.6 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जबकि सवारियों की संख्या 1.37 करोड़ को पार कर गई है. गुरुवार को एक्स पर बात करते हुए, पुणे मेट्रो ने यात्रियों की संख्या के संबंध में अपने टॉप 5 स्टेशनों का खुलासा किया. कैप्शन में लिखा है, "इन स्टेशनों पर सुबह की भीड़, शाम की आहें और बीच की हर चीज़ देखने को मिलती है! यहां शहर भर में सबसे ज़्यादा यात्रियों वाले टॉप 5 मेट्रो स्टेशन हैं." पीसीएमसी मेट्रो स्टेशन सबसे व्यस्त है, जहां प्रतिदिन औसतन 18,000 यात्री आते हैं. स्वारगेट मेट्रो स्टेशन इस सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां प्रतिदिन औसतन 15,000 यात्री आते हैं. रामवाड़ी, मंडई और पुणे रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 13,000 यात्री आते हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai Metro: मुंबई मेट्रो लाइन 7A ने रचा भूमिगत इतिहास, एयरपोर्ट के पास कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद बनकर तैयार हुई सुरंग

मेट्रो लाइन 3 (शिवाजीनगर-हिंजेवाड़ी) के पूरा होने की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई जा सकती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, टाटा समूह की टीआरआईएल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीयूटीपीएल) और सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स के एक संघ ने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) से परियोजना के पूरा होने की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है.

