Nigeria Flood News: नाइजीरिया में कुदरत ने बरपाया कहर! बारिश और बाढ़ से 151 लोगों की मौत, 3 हजार से ज्यादा लोग हुए बेघर

Nigeria Flood News: उत्तर-मध्य नाइजीरिया के मोक्वा कस्बे में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है. शुक्रवार सुबह हुई जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़ ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया, जिसमें अब तक 151 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. यह दर्दनाक जानकारी नाइजर राज्य आपात एजेंसी के प्रवक्ता इब्राहिम औदु हुसैनी ने दी. हुसैनी के मुताबिक, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह कस्बा मुख्य रूप से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है. लेकिन शुक्रवार की सुबह अचानक मौसम ने रौद्र रूप धारण कर लिया और तेज बारिश ने देखते ही देखते पूरे कस्बे को बाढ़ में बदल दिया.

बाढ़ की चपेट में आकर मोक्वा के कम से कम 500 घर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. कई घरों की छतें तक पानी में डूब गईं और लोग कमर तक पानी में फंसे नजर आए.

