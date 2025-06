VIDEO: 'बंगाल को नॉर्थ कोरिया मत बनाइए': कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर भड़कीं कंगना रनौत, ममता बनर्जी से की न्याय करने की अपील

Kangana Ranaut on Sharmishtha Panauli's Arrest: सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार हुईं कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है. इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने इसे 'हैरासमेंट' करार दिया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की है कि राज्य को "नॉर्थ कोरिया" न बनने दिया जाए. कंगना रनौत ने इस गिरफ्तारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी को कानून व्यवस्था के नाम पर प्रताड़ित करना सही नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि जब किसी ने माफ़ी मांग ली हो और पोस्ट भी हटा लिया हो, तब उसे जेल में डालना, उसे टॉर्चर करना, उसके करियर और चरित्र पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है. शर्मिष्ठा एक युवा लड़की है, जिसकी पूरी ज़िंदगी और करियर आगे पड़ा है. किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए.

#WATCH | Delhi: On the arrest of Sharmistha Panoli from Gurugram by Kolkata Police for allegedly hurting religious sentiments through her comments on social media, actor Kangana Ranaut says, "Harassing someone in the name of law and order is not good. When someone has apologised… pic.twitter.com/SEtPALH9lH

