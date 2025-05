VIDEO: दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटर Shahid Afridi के स्वागत पर बवाल, केरल प्रवासी समुदाय ने मांगी माफी; कहा, ‘जानबूझकर नहीं था’

Shahid Afridi Welcome Controversy in Dubai: पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के गर्मजोशी से स्वागत को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी का सामना कर रहे दुबई में केरल के प्रवासी समुदाय ने इस घटना के लिए माफी मांगी है और स्पष्ट किया है कि यह जानबूझकर नहीं किया गया. कोचीन यूनिवर्सिटी बीटेक अलम्नाई एसोसिएशन (सीयूबीएए), यूएई को कुछ दिन से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में दुबई में उसके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अफरीदी का गर्मजोशी से स्वागत किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था.

पाकिस्तानी क्रिकेटर का यह गर्मजोशी भरा स्वागत सोशल मीडिया पर सक्रिय अनेक लोगों और दक्षिणपंथी समर्थकों को पसंद नहीं आया.

Kerala community in Dubai under fire for warmly welcoming Shahid Afridi, despite his past anti-India remarks (even after the recent Pahalgam attack). Seriously? Patriotism shouldn't have borders when it comes to national sentiment. #Kerala #Dubai #ShahidAfridi #IndiaFirst… pic.twitter.com/geOQdsmeQ6

