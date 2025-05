VIDEO: कौन हैं पुणे की लॉ स्टूडेंट Sharmistha Panauli, जिन्हें विवादित बयान देने के चलते कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया; जानें पूरा मामला

Who is Sharmistha Panauli: पुणे की रहने वाली 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली इन दिनों विवादों में घिर गई हैं. इंस्टाग्राम और X (पूर्व में ट्विटर) पर 80 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है. उन पर एक धार्मिक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. ये मामला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाए गए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसे शर्मिष्ठा ने 14 मई 2025 को पोस्ट किया था. इस वीडियो में उन्होंने एक पाकिस्तानी फॉलोअर के सवाल का जवाब देते हुए इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बातें कहीं.

इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के कुछ सितारों पर भी निशाना साधा कि वे भारतीय सेना के समर्थन में चुप क्यों हैं.

Kolkata, West Bengal: Kolkata Police arrested a law student Sharmistha Panoli from Pune in Gurgaon for allegedly hurting religious sentiments through social media posts on Operation Sindoor. She was brought to Kolkata on transit remand and produced before the Alipore CJM Court.… pic.twitter.com/jxDpcVSzlJ

Kolkata, West Bengal: Advocate Md. Shamimuddin, representing law student Sharmistha Panoli, says, "...We submitted before the court that the prosecution’s prayer for police custody should be denied, as all the devices allegedly used in the commission of the offense have already… pic.twitter.com/phMD1eNKxD

Kolkata, West Bengal: The Shri Ram Swabhiman Parishad has come out in support of Sharmistha Panoli, who was arrested for allegedly hurting religious sentiments through her social media posts related to Operation Sindoor

Secretary of the Parishad Suraj Kumar Singh says, "As you… pic.twitter.com/IP1O5AbUnb

— IANS (@ians_india) May 31, 2025