Pune Road Accident: शराब के नशे में कार सवार ने लोगों को मारी टक्कर, 12 लोग हुए घायल, पुणे में सदाशिवपेठ के एक्सीडेंट का CCTV आया सामने

पुणे, महाराष्ट्र: शहरों से रोजाना एक्सीडेंट की अलग अलग घटनाएं सामने आती है. ऐसी ही एक घटना का सीसीटीवी पुणे शहर के सदाशिवपेठ से सामने आया है. जहां पर एक कार सवार ने चाय की टपरी के पास खड़े लोगों को टक्कर मार दी. इस घटना में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है तो वही इसमें 2 युवक भी शामिल है, जो एमपीएससी की तैयारी कर रहे थे. इस घटना के बाद लोगों ने कार सवार को दबोच लिया. बताया जा रहा है की कार चालक नशे में था. इस मामले में कार चालक, कार के मालिक और एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @pulse_pune नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Road Accident: ट्रैक्टर चालक की बड़ी लापरवाही! सड़क से जा रही युवतियों को मारी टक्कर, बाल बाल बची जान, पुणे जिले के उंदरी मार्ग का वीडियो आया सामने (Watch Video)

कार चालक ने 12 लोगों को मारी टक्कर

Pune Car Accident: 12 Injured, Including 5 MPSC Students, as Drunk Driver Rams Vehicle Into Tea Stall In Sadashiv Pethhttps://t.co/UkiOZv9byH pic.twitter.com/MIoGO6P3NN

