VIDEO: कहीं प्राइवेट जासूस तो नहीं? गरबा पंडाल में नकली SI बनकर VIP एंट्री लेता था शख्स, Surat Police ने किया गिरफ्तार

Surat Fake PSI Arrested: गुजरात (Gujrat News) के सूरत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने नवरात्रि उत्सव (Navratri Utshav) के दौरान गरबा कार्यक्रम से एक नकली सब-इंस्पेक्टर (PSI) को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए युवक की पहचान युवराज नारू राठौड़ (Yuvraj Naru Rathore) है, जो पेशे से हीरा कारीगर है. वीडियो में शख्स को सीना तानकर, सिविल कपड़ों में हाथ में वॉकी-टॉकी लिए पंडाल के वीआईपी गेट से प्रवेश (Entry through the VIP gate) करते देखा जा सकता है. आयोजकों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूछाताछ कर उसे गिरफ्तार किया गया.उसे हिरासत में ले लिया गया.

गरबा कार्यक्रम से एक नकली सब-इंस्पेक्टर युवराज नारू राठौड़ अरेस्ट

फ्री गरबा देखने के लिए रची साजिश?

पुलिस (Surat Police) जांच में पता चला कि वह पिछले 2 दिनों से नकली पुलिस अधिकारी बनकर गरबा कार्यक्रम का आनंद ले रहा था. उसने न केवल बिना टिकट प्रवेश पाया, बल्कि कई नेताओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. हालांकि, उसकी हरकतों से असली पुलिस अधिकारियों और आयोजकों में संदेह पैदा हो गया. लगातार निगरानी के बाद, उसे मुख्य द्वार पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया.

पूछताछ के दौरान, युवराज ने स्वीकार किया कि वॉकी-टॉकी उसके दोस्त का था और बचपन से ही उसे पुलिस की वर्दी और उसकी शक्तियों का शौक था. उसने स्वीकार किया कि यही वजह थी कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा था.

गिरफ्तार युवक प्राइवेट जासूस तो नहीं?

मामले को गंभीरता से लेते हुए सूरत पुलिस ने युवक को हिरासत में (Fake Police Officer Arrested) ले लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या युवराज किसी की प्राइवेट जासूसी (Private Detective) कर रहा था या फिर उसने पुलिस अधिकारी बनकर किसी को ठगा है.