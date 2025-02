Delhi Earthquake Video: भूकंप से कांप उठी दिल्ली! भयानक झटके से दहशत में लोग, पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट

Delhi Earthquake Today News: दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए. कई सेकंड तक धरती डोलती रही, जिससे लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Centre For Seismology) के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई. इसका केंद्र दिल्ली के पास ही, धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था, जिससे झटके अधिक तीव्र महसूस हुए.

भूकंप सुबह 5 बजकर 36 मिनट पर आया, जिससे कई लोगों की नींद खुल गई. कुछ सेकंड तक चलने वाले इन झटकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इमारतों के अंदर कंपन महसूस हुआ.

एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि भूकंप का केंद्र धौला कुआं स्थित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास था. उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में एक झील स्थित है और यहां हर दो से तीन साल में कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहते हैं. इससे पहले 2015 में यहां 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था.

Just Look at the Blast and Wave it was something else still thinking about it

My Home CCTV video #earthquake #Delhi pic.twitter.com/AiNtbIh9Uc

— Mahiya18 (@mooniesssoobin) February 17, 2025