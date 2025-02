School Assembly News Headlines for 11th February 2025: स्कूल असेंबली के लिए 11 फरवरी के मुख्य समाचार

School Assembly News | PTI/File

School Assembly News Headlines for 11th February 2025: 11 फरवरी, 2025 को होने वाली असेंबली की शुरुआत दिन भर की इन प्रमुख सुर्खियों से करें. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार और खेल जगत की प्रमुख खबरों (School Assembly News Headlines) से अपडेट रहें. आइए आज की असेंबली की शुरुआत करें देश और दुनिया की बड़ी सुर्खियों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजर, 12 फरवरी को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स दिए.

दिल्ली को इस बार मिल सकती है महिला मुख्यमंत्री.

प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, स्थानीय लोगों के के लिए बढ़ी मुसीबत.

बारामूला MP इंजीनियर राशिद को HC से मिली परोल, संसद सत्र में ले सकेंगे हिस्सा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार शाम 5 बजे लोकसभा में बजट पर देंगी जवाब.

अंतरराष्ट्रीय समाचार

पेरिस में AI शिखर सम्मेलन शुरू, प्रधानमंत्री मोदी सह-अध्यक्ष के रूप में शामिल.

'गल्फ ऑफ मेक्सिको' अब हुआ 'गल्फ ऑफ अमेरिका'... डोनाल्ड ट्रंप ने बदला नाम.

डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 25% शुल्क लगाया.

इजरायल ने गाजा कॉरिडोर से सेना हटाने की पुष्टि की, संघर्षविराम के तहत लिया फैसला.

रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.95 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा.

खेल समाचार

भारत और इंग्लैंड टीम के बीच तीसरा वनडे 12 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच में मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा.

आज का विशेष दिन (On This Day)

11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस (International Day of Women and Girls in Science) मनाया जाता है. यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2015 में घोषित किया था. इस दिन को मनाने का मकसद, महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान में समान अवसर देने के लिए जागरूकता फैलाना और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है.