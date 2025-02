NDLS Stampede: 'मां की ममता को सलाम': नई दिल्ली स्टेशन पर एक साल के बच्चे के साथ भीड़ को संभालती दिखी RPF की महिला कांस्टेबल, भगदड़ वाले दिन का बताया जा रहा VIDEO

NDLS Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) पर शनिवार रात हुए भयानक हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. भीड़ के अचानक बेकाबू होने से भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. इस हादसे के बाद रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. इसी बीच, एक महिला कांस्टेबल की ड्यूटी और मातृत्व का संतुलन बनाए रखने की तस्वीर वायरल हो गई.

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की महिला कांस्टेबल रीना हादसे के अगले दिन भीड़ को संभालते हुए अपने एक साल के बच्चे को गोद में लिए नजर आईं. उनकी इस निष्ठा को देखकर यात्रियों ने उन्हें सलाम किया.

