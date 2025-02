CM Yogi on Fecal Bacteria: 'संगम का पानी पूरी तरह शुद्ध और पीने योग्य': सीएम योगी ने महाकुंभ पर फीकल बैक्टीरिया रिपोर्ट को किया खारिज, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप (Watch Video)

CM Yogi on Fecal Bacteria: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संगम जल की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का पानी पूरी तरह से शुद्ध है और न केवल स्नान बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है. सीएम योगी ने कहा, "त्रिवेणी संगम के पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी पाइप और नालों को टेप किया गया है और जल को शुद्ध करने के बाद ही प्रवाहित किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार पानी की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है."

उन्होंने बताया कि वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, संगम के पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) 3 से कम है और घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर 8-9 है, जो जल की शुद्धता को दर्शाता है.

ये भी पढें: CPCB Report on Ganga River Water Quality: महाकुंभ के दौरान गंगा जल पर सीपीसीबी की रिपोर्ट, निगरानी के बाद गुणवत्ता में सुधार, फिर भी फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बरकरार

#WATCH | Lucknow: On the faecal bacteria report, CM Yogi Adityanath says in the UP assembly, "Questions are being raised about the quality of the water (at Triveni)... All the pipes and the drains in and around Sangam have been taped and the water is being released only after… pic.twitter.com/8b4PGaDgSE

— ANI (@ANI) February 19, 2025