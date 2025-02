दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अपना वोट डालने के बाद भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है और मैं राष्ट्रीय राजधानी के मतदाताओं से अपील करती हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें, ताकि दिल्ली विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी बने. आप देखेंगे, 8 फरवरी को केवल कमल ही खिलेगा..."

#WATCH | After casting her vote for #DelhiAssemblyElection2025, BJP MP Bansuri Swaraj says "It is the festival of democracy in Delhi today and I appeal to the voters of the national capital to come out in large numbers and exercise their democratic rights so that Delhi becomes a… pic.twitter.com/55DkPl1luA— ANI (@ANI) February 5, 2025