Who Will Be Delhi Next CM: दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक, क्या आज होगा सीएम फेस के नाम का ऐलान?

(Photo Credits ANI)

Who Will Be Delhi Next CM: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, यह उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल जायेगा है, क्योंकि भाजपा की जीत के बाद बैठकों का सिलसिला जारी है. सूत्रों की माने तो इस समय दिल्ली में भाजपा की चल रही बैठक में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा की जा रही है.

बैठक की अध्यक्षता दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के दिल्ली चुनाव प्रभारी बजीर्यंत पांडा कर रहे हैं.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में यह चर्चा हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान किसे सौंपी जाएगी. अगर इस चर्चा में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन जाती है, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मंजूरी मिलने के बाद नाम का ऐलान किया जाएगा. यह भी पढ़े: Delhi New CM: दिल्ली को मिल सकती है महिला मुख्यमंत्री? ये नाम सीएम की रेस में सबसे आगे

दिल्ली में हो रही बैठक के बारे में खबर है कि जीते हुए विधायक भी शामिल हैं. कहा जा रहा है कि यह मीटिंगों का यह दौर विधायकों में आम सहमति बनाने के लिए हो रहा है. हालांकि सूत्र यह भी कह रहे हैं कि पार्टी ने सीएम पद के लिए लगभग चेहरा फाइनल कर लिया है और मीटिंग्स के ज़रिए विधायकों की राय जानने के साथ-साथ एकजुटता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.

इससे पहले JP नड्डा ने विधायकों से की मुलाकात

इससे पहले मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 20 विधायकों के साथ मुलाकात की थी. नड्डा से मिलने वाले विधायकों में विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली, अजय महावर, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, अनिल शर्मा और डॉ अनिल गोयल, कपिल मिश्रा और कुलवंत राणा शामिल थे. बताना चाहेंगे कि इस विधायकों में तीन से चार चेहरे सीएम पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे है.

PM मोदी के भारत लौटने पर हो सकता शपथ ग्रहण

उम्मीद जता जा रही है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने से पहले दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा. नाम तय कर लिए जायेंगा. प्रधामंनमंत्री के भारत लौटने के एक दो दिन बाद शपथ ग्रहण रहगा. पीएम मोदी फ्रांस पहुंचने के बाद आज 12 फरवरी तक इस देश में रहेंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे, जहां वह 12 से 14 फरवरी तक रुकेंगे. इसके बाद भारत लौट आएंगे.

दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटों पर मिली है जीत

दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने आप को करारी शिकस्त देते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की हैं. जबकि आप को महज 22 सीटें मिली हैं. दुख की बात हैं पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस का दिल्ली में खाता भी नहीं खुल सका.