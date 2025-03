VIDEO: औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान पर शरद गुट के विधायक रोहित पवार भड़के, कहा, 'क्या BJP को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा बयान दिया'; देखना होगा

Rohit Pawar On Abu Azmi Aurangzeb Statement: समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब पर दिया गया बयान वापस लेने के बाद भी महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी है. शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की मांग है कि औरंगजेब की तारीफ करने के मामले में आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए. अबू आजमी के बयान को लेकर शरद गुट के विधायक रोहित पवार का भी बयान सामने आया है. उन्होंने भी आजमी के बयान का विरोध जाते हुए बीजेपी पर निशान साधा है.

मीडिया से बातचीत में रोहित पवार ने कहा कि अबू आजमी अगर औरंगजेब के बारे में तारीफ करें वाली किताबें पढ़ते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं. वहीं, अबू आजमी के बयान को लेकर रोहित पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कह कि कि देखना होगा कि क्या यह बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है.

#WATCH | Mumbai: On SP MLA Abu Azmi withdrawing his statement on Aurangzeb, NCP-SCP MLA Rohit Pawar says, "It needs to be asked whether he made that statement to help BJP...He made such a useless comment. It raises questions about whether he has the right to live in India. You… pic.twitter.com/rRo9YfGVUS

— ANI (@ANI) March 5, 2025