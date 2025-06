Delhi Shocker: दिल्ली में भारी बारिश से ढाबे पर गिरा पेड़, करंट लगने से दो लोगों की मौत, एक कुत्ते की भी गई जान; VIDEO

Delhi Shocker: दिल्ली-NCR में रविवार सुबह तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया. राजधानी के आरके पुरम सेक्टर-1 स्थित विवेकानंद मार्ग पर भारी बारिश के कारण एक बड़ा पेड़ ढाबे पर गिर गया. पेड़ गिरने से बिजली का तार टूट गया और ढाबे में करंट फैल गया, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में एक स्ट्रीट डॉग की भी जान चली गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय ढाबे पर काम करने वाले दो कर्मचारी बाहर ही सो रहे थे. ढाबा मालिक सुनील ने बताया कि पेड़ गिरते ही बिजली का तार टूट गया और चारों तरफ करंट फैल गया, जिसकी चपेट में दोनों कर्मचारी और पास में मौजूद एक कुत्ता आ गए. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. यह भी पढ़े: MP Shocker: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में करंट लगने से तीन मजदूरों की मौत

#WATCH | Delhi: Two people and a street dog died in Sector 1 of RK Puram due to electrocution. A fallen tree caused by heavy rain led to an electric shock that claimed their lives.

(Visuals from the spot) pic.twitter.com/Le4cQ5S1q2

— ANI (@ANI) June 15, 2025