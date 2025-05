Breaking: पाकिस्तान ने दागीं 8 मिसाइलें, भारत ने हवा में ही हमले को किया नाकाम

गुरुवार रात पाकिस्तान ने जम्मू के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया सेक्टर में 8 मिसाइलें दागीं. इन सभी मिसाइलों को भारत के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही सफलता से इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय कर दिया. रक्षा सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन भारतीय सेना की तत्परता से एक भी मिसाइल जमीन पर नहीं गिर सकी. हमले के बाद जम्मू और अमृतसर सहित कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया. यह निर्णय एयर डिफेंस ऑपरेशन को बिना रुकावट अंजाम देने के लिए लिया गया.

Breaking: जम्मू के बाद पाकिस्तान ने जैसलमेर पर किया अटैक, राजस्थान हाई अलर्ट पर; सेना पूरी तरह चौकस.

रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऐसे ब्लैकआउट से दुश्मन की निगरानी क्षमताएं कमजोर होती हैं और एयर डिफेंस इकाइयां बेहतर ढंग से काम कर पाती हैं.

Pakistan launched 8 missiles at Satwari, Samba, RS Pura and Arnia sector, All intercepted by Indian Air Defence units: Defence Sources pic.twitter.com/Tkc6wGazIp

