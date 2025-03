VIDEO: मेरे साथ हो सकता है मेरठ जैसा कांड, पति ने कहा.. मेरी पत्नी के है 4 बॉयफ्रेंड, हत्या के डर के कारण ग्वालियर की सड़क पर लगा रहा है न्याय की गुहार

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: मेरठ में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर उसके शव के टुकड़े ड्रम में भर दिए थे. इसको लेकर अब पतियों में खौफ भर गया है. ऐसा ही अब ग्वालियर में अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए एक पति न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए है. इस पति ने आशंका जताई है की उसकी पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर सकती है.

उसका कहना है की उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड भी है. हाथ में तख्ती लेकर ये शख्स चौराहे पर बैठा है और सभी का ध्यान इसकी ओर जा रहा है. इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया X पर @timesofindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: कार से प्रेमी ने की प्रेमिका के पति को जान से मारने की कोशिश, कई दूर तक घसीटा, ग्वालियर से वीडियो आया सामने

पत्नी के खिलाफ धरने पर बैठा पति

A 38-year-old man from #Gwalior staged a protest, claiming that his wife and her boyfriends may plot to kill him, with plans akin to the recently reported "blue drum" murder case in #Meerut.

