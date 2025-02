VIDEO: छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर वसूली का ड्राइवर ने लगाया आरोप, खुदपर पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश, राजनांदगांव से वीडियो आया सामने

Credit-(X,@PeoplesUpdate)

राजनांदगांव, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर राजनांदगांव के पास स्थित पाटेकोहरा राज्य परिवहन बैरियर पर एक ट्रक ड्राइवर ने अवैध वसूली और मारपीट का आरोप लगाते हुए खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की. इस दौरान काफी ट्रक चालक मौके पर मौजूद थे. उन्होंने भी इस ट्रक ड्राइवर का साथ दिया. आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और ट्रक चालकों से लगातार वसूली की जाती है.

कई देर तक ट्रक चालक हंगामा करता रहा. ट्रक चालक ने सभी ट्रक चालकों को बुलवाकर इकठ्ठा भी किया. जब ट्रक चालक को रोकने की कोशिश की तो उसने सभी को रोक दिया. इस घटना के बाद एक बार फिर ट्रक चालकों को किस तरह से परेशान किया जाता है. ये सामने आया है. इस घटना के बाद काफी देर तक परिसर में हंगामा रहा. इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @PeoplesUpdate नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: लखनऊ के विधानसभा के सामने शख्स ने परिवार के साथ की आत्मदाह की कोशिश, असलियत पता चलने पर हैरान रह गई पुलिस

ड्राइवर ने की आत्मदाह की कोशिश

अवैध वसूली से नाराज ड्राईवर ने खुद पर डाला पेट्रोल

बताया जा रहा है की बैरियर पर अवैध वसूली का आरोप ड्राइवर ने लगाया है. इसके साथ ही मारपीट का आरोप भी लगाया है. हाथों में पेट्रोल का डिब्बा लेकर उसने विरोध करते हुए खुद पर पेट्रोल डाल लिया. गनीमत है की इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई.

अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक यूनियन और ड्राइवर कई बार कर चुके है प्रदर्शन

पहले ज्यादातर जगहों पर नाके होते है, अभी टोल टैक्स है और राज्यों के बॉर्डर पर बैरियर होते है. यहांपर ट्रक चालकों से पुलिस वाले अवैध वसूली करते है. ऐसे आरोप कई बार ट्रक यूनियन और ट्रक ड्राइवर कर चुके है. अवैध वसूली रोकने के लिए कई बार चालकों ने प्रदर्शन भी किये है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.