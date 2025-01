UP: रील्स देखता रहा डॉक्टर, हार्ट अटैक के बाद इलाज ना मिलने से महिला की मौत, विरोध करने पर बेटे को जड़ दिया थप्पड़

Mainpuri District Hospital: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक 60 वर्षीय महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जबकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मोबाइल पर "रील्स" देखने में व्यस्त थे. परिजनों ने डॉक्टर आदर्श सांगर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मरीज को 15 मिनट तक इलाज नहीं मिला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है.

प्रवेश कुमारी (60) को मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे मैनपुरी सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था. परिजनों के मुताबिक, डॉक्टर आदर्श सांगर ने खुद मरीज को देखने की बजाय नर्स और कंपाउंडर को जिम्मेदारी सौंप दी. परिवार के लगातार अनुरोध के बावजूद डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाते रहे. जब मरीज की हालत बिगड़ी और उसके बेटे ने आवाज उठाई, तो डॉक्टर ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा हो गया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया.

मृतका के बेटे गुरु शरण सिंह ने बताया, "हम भाइयों ने मां को इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर लिटाया. डॉक्टर साहब कुर्सी पर बैठे मोबाइल में व्यस्त थे. उन्होंने नर्स को इलाज का निर्देश दिया, मानो मेरी मां सर्दी-जुकाम की मरीज हो. 15 मिनट तक हम उनके हाथ-पैर दबाते रहे. अचानक मां के मुंह से खून निकलने लगा. डॉक्टर जब हमारे पास आए तो गुस्से में थे और मुझे थप्पड़ मार दिया."

A 60-year-old woman, who suffered a heart attack, lay at the emergency ward of #Mainpuri district hospital for nearly 15 minutes and died while the doctor on duty allegedly "watched reels" on his mobile phone.

