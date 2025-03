VIDEO: राजस्थान के अलवर में आवारा कुत्तों ने छात्रा पर किया हमला, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

राजस्थान के अलवर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक कॉलेज छात्रा को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से हमला कर दिया. यह घटना शनिवार को जीके नगर कॉलोनी में हुई, जब छात्रा अपने घर के बाहर फोन पर बात करते हुए जा रही थी. हमले का यह पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि छात्रा अपने घर के बाहर चल रही थी, तभी पीछे से आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते उस पर झपट पड़े और उसे गिरा दिया. घटना के बाद छात्रा मदद के लिए चीखती रही.

सौभाग्यवश, एक महिला जो अपनी स्कूटी पर आ रही थी, उसने कुत्तों को भगाया और छात्रा की जान बचाई. महिला ने तुरंत कुत्तों को भगाकर छात्रा को बचाया, जिसके बाद छात्रा के परिवार के सदस्य भी उसकी मदद के लिए बाहर दौड़े आए.

घटना के बाद छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उसे कुत्तों के काटने से शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं. छात्रा की पहचान नव्या के रूप में हुई है, जो जीके कॉलोनी की निवासी है और फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही है.

Stray dogs attacked a girl who was walking outside her house in JK Nagar Colony of Alwar city.

The girl was saved by a woman on scooty.

Then a man came and started shouting on the woman.

Turns out, he was accusing that woman of harbouring these dogs and was asking her keep the… pic.twitter.com/4uEDhzzUX8

— Incognito (@Incognito_qfs) March 8, 2025