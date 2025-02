Delhi Elections 2025 Exit Poll Result: MATRIZE के एग्जिट पोल में BJP को बढ़त, खतरे में AAP की सत्ता?

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान समाप्त हो चुका है, और अब सभी की नजरें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी हुई हैं. MATRIZE के एग्जिट पोल के अनुसार, इस बार दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

MATRIZE द्वारा जारी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35-40 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) को 32-37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. बात करें कांग्रेस को तो पार्टी के खाता इस बार खाली रहने की संभवना है. कांग्रेस को 0-1 सीट मिलने का अनुमान है.

दिल्ली में बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है. इस लिहाज से BJP के पास सरकार बनाने का बेहतर मौका है, लेकिन AAP भी पूरी तरह से दौड़ से बाहर नहीं है.

