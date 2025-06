Tara Sutaria Bold Look: डीप नेक ब्लेज़र में तारा सुतारिया ने बिखेरा ग्लैमर, बोल्ड अवतार पर फैंस की निगाहें टिकीं (View Pic)

Tara Sutaria (Photo Credits: Instagram)

Tara Sutaria Bold Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने बोल्ड और क्लासी लुक को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह डीप नेक ब्लैक ब्लेज़र और स्टेटमेंट सनग्लासेज़ में नजर आ रही हैं. तारा का यह बोल्ड और कॉन्फिडेंट अवतार फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. तारा ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा - "Cheeky" और उनके इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. अर्जुन कपूर ने मजाकिया अंदाज़ में लिखा - “We need to see the other profile at some point this year…” वहीं, कई यूज़र्स ने उन्हें “फायर”, “हॉट” और “स्टनिंग” जैसे कॉमेंट्स से नवाज़ा है.

ब्लैक ब्लेज़र, मिनिमल मेकअप और गीले बालों के साथ तारा का यह लुक बेहद एलिगेंट और बोल्ड नजर आ रहा है. उनके इस डैशिंग फोटोशूट ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. फैन्स इसे तारा का अब तक का सबसे स्टाइलिश और सिज़लिंग लुक बता रहे हैं.

तारा सुतारिया का बोल्ड अवतार:

तारा सुतारिया का यह फोटो इस बात का सबूत है कि वह न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि फैशन और स्टाइल की दुनिया में भी उनका जलवा बरकरार है. सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में इस पोस्ट को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं और यह लगातार वायरल हो रहा है.