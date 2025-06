ENG vs WI 2nd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, वेस्ट इंडीज को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 08 जून(रविवार) को ब्रिस्टल(Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground ) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच अबतक 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, इंग्लैंड की टीम को महज 17 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच पर बारिश का साया? यहां जानिए कैसा रहेगा ब्रिस्टल में मौसम का मिजाज

इंग्लैंड ने जीता टॉस

The #MenInMaroon will take first strike after England won the toss and elected to bowl. #ENGvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/7hr8Q04HMe

— Windies Cricket (@windiescricket) June 8, 2025