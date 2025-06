Matunga Shocker: मुंबई के माटुंगा में 4 लोगों पर तलवार, चाकू और लाठियों से हमला, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज (Watch Video)

मुंबई, महाराष्ट्र: शनिवार रात को मुंबई के माटुंगा में आतंक देखा गया. जिसमें 8 से 10 युवक हाथों में चाकू, तलवार और लाठियां लेकर एक जगह पर पहुंचे और बिल्डिंग के नीचे से लाठियां ऊपर की और बरसाने लगे और इन लोगों ने चार लोगों पर जानलेवा हमला किया. इन लोगों में से कुछ आरोपियों ने अपने मुंह रुमाल से ढंके हुए थे. इस दौरान कई देर तक इन्होने परिसर में हंगामा किया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. इस घटना के बाद परिसर के लोग दहशत में है. इस हमले में बाद घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है.

हथियारों से लैस आरोपियों ने चार लोगों पर किया जानलेवा हमला

